Criança de um ano e meio é hospitalizada após ingerir doce com maconha em Três Lagoas

Uma criança de um ano e seis meses foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas, no último domingo (19), após apresentar sintomas de letargia e choro contínuo. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a mãe, de 26 anos, relatou ter preparado um doce caseiro contendo maconha, do qual a criança ingeriu algumas colheres, o que teria provocado a reação. O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, a equipe médica acionou o Conselho Tutelar após a mãe tentar retirar o filho à força do setor de atendimento. Policiais militares foram chamados e localizaram a mulher e a criança escondidas no banheiro feminino destinado aos funcionários da unidade. A conselheira tutelar responsável, identificada como Lara, interveio e determinou que o menor permanecesse sob cuidados médicos até estabilização do quadro clínico.

Em entrevista à equipe da assistência social da UPA, a mulher informou inicialmente que a criança teria apresentado alergia após consumir um doce preparado com ovo. No entanto, o prontuário médico confirma que a própria genitora admitiu ter adicionado maconha à receita e que o filho ingeriu duas colheres do doce. O menino foi avaliado por profissionais de saúde e permaneceu em observação, acompanhado por uma cuidadora designada pela unidade.