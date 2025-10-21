Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Conselho Tutelar

Criança de um ano e meio é hospitalizada após ingerir doce com maconha em Três Lagoas

Caso mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil; criança foi entregue à avó materna e investigação segue sob acompanhamento da Justiça

Alfredo Neto

Após a intervenção do Conselho Tutelar, a criança foi retirada dos cuidados da mãe e entregue à avó materna, conforme determinação das autoridades de proteção à infância. Foto: Arquivo.
Após a intervenção do Conselho Tutelar, a criança foi retirada dos cuidados da mãe e entregue à avó materna, conforme determinação das autoridades de proteção à infância. Foto: Arquivo.

Uma criança de um ano e seis meses foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas, no último domingo (19), após apresentar sintomas de letargia e choro contínuo. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a mãe, de 26 anos, relatou ter preparado um doce caseiro contendo maconha, do qual a criança ingeriu algumas colheres, o que teria provocado a reação. O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, a equipe médica acionou o Conselho Tutelar após a mãe tentar retirar o filho à força do setor de atendimento. Policiais militares foram chamados e localizaram a mulher e a criança escondidas no banheiro feminino destinado aos funcionários da unidade. A conselheira tutelar responsável, identificada como Lara, interveio e determinou que o menor permanecesse sob cuidados médicos até estabilização do quadro clínico.

Em entrevista à equipe da assistência social da UPA, a mulher informou inicialmente que a criança teria apresentado alergia após consumir um doce preparado com ovo. No entanto, o prontuário médico confirma que a própria genitora admitiu ter adicionado maconha à receita e que o filho ingeriu duas colheres do doce. O menino foi avaliado por profissionais de saúde e permaneceu em observação, acompanhado por uma cuidadora designada pela unidade.

Após a intervenção do Conselho Tutelar, a criança foi retirada dos cuidados da mãe e entregue à avó materna, conforme determinação das autoridades de proteção à infância. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do caso, que também será acompanhado pela Justiça. A mãe foi liberada após prestar esclarecimentos e deverá responder pelo crime de maus-tratos no contexto de violência doméstica.

Os fatos descritos estão oficialmente registrados no boletim de ocorrência.

