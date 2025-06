Acidente entre bicicleta elétrica e moto deixa três feridos na avenida Ranulpho Marques Leal

Um acidente entre uma bicicleta elétrica e uma motocicleta deixou uma criança de 4 anos e um motociclista de 22 anos feridos na noite de domingo (1º), em Três Lagoas (MS). A colisão ocorreu por volta das 20h, no cruzamento da avenida Ranulpho Marques Leal com a avenida Baldomero Leituga, no bairro Jardim Alvorada.

Segundo informações, uma mulher conduzia uma bicicleta elétrica pela avenida Baldomero Leituga, no sentido Oeste-Leste, com o filho na garupa, quando invadiu a avenida Ranulpho Marques Leal e foi atingida por uma moto que seguia no sentido Norte-Sul.

Com o impacto, mãe e filho foram arremessados contra o canteiro central. O motociclista também caiu e precisou de atendimento. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros às vítimas. A criança e o motociclista apresentavam escoriações.