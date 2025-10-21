Veículos de Comunicação
PRAGA

Criança é picada por escorpião em escola de Três Lagoas

De acordo com informações obtidas com a mãe de outra aluna, a criança teria sofrido duas picadas, uma no rosto e outra nas costas

Ygor Andrade

A direção da escola levou a aluna à Emergência do Hospital Cassems, para onde os pais solicitaram e se dirigiram ao saber da notícia. Foto: Arquivo.
A direção da escola levou a aluna à Emergência do Hospital Cassems, para onde os pais solicitaram e se dirigiram ao saber da notícia. Foto: Arquivo.

Uma menina de 06 anos foi picada por um escorpião na Escola Municipal Irmã Scheilla, na segunda-feira (20). De acordo com informações obtidas com a mãe de outra aluna, a criança teria sofrido duas picadas, uma no rosto e outra nas costas.

A direção da escola levou a aluna à Emergência do Hospital Cassems, para onde os pais solicitaram e se dirigiram ao saber da notícia. A mãe, inclusive, é professora na Escola Municipal de Tempo Integral Prof°. Ramez Tebet.

A mãe desta outra aluna, inclusive, soube do incidente pois estava no Hospital Cassems, quando presenciou a chegada da garotinha.

“Saí correndo e fui buscar minha filha imediatamente. Fiquei horrorizada com a situação, e agora estou morrendo de medo”, disse.

A Secretaria de Educação e Cultura (Semec) de Três Lagoas se manifestou por meio de nota enviada à imprensa.

No comunicado, a Semec enfatizou acompanhar o caso, e ter prestado todo atendimento necessário à criança, além de reforçar a que a unidade escolar passou por dedetização, e que o processo de controle de pragas e animais peçonhentos é realizado dentro do prazo.

A nota ainda informou que o ultimo serviço do tipo, foi prestado em 30 de julho, e tem prazo de validade de 180 dias.

“A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) está acompanhando o caso de perto, tanto que a diretora prestou atendimento imediato à aluna que, a pedido dos pais, foi levada para o Hospital Cassems. A pasta também informa que o controle de pragas e animais peçonhentos da unidade é feito sempre dentro do prazo estabelecido, sendo que o último serviço executado foi em 30 de julho deste ano e tem validade de 180 dias”, esclareceu a pasta.

