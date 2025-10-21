Criança é picada por escorpião em escola de Três Lagoas

Uma menina de 06 anos foi picada por um escorpião na Escola Municipal Irmã Scheilla, na segunda-feira (20). De acordo com informações obtidas com a mãe de outra aluna, a criança teria sofrido duas picadas, uma no rosto e outra nas costas.

A direção da escola levou a aluna à Emergência do Hospital Cassems, para onde os pais solicitaram e se dirigiram ao saber da notícia. A mãe, inclusive, é professora na Escola Municipal de Tempo Integral Prof°. Ramez Tebet.

A mãe desta outra aluna, inclusive, soube do incidente pois estava no Hospital Cassems, quando presenciou a chegada da garotinha.