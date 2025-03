Crianças acolhidas têm noite especial em restaurante de Três Lagoas

Crianças acolhidas por uma das Casas de Acolhimento da Prefeitura de Três Lagoas participaram de um momento especial no restaurante Tom’s Chef. A iniciativa, promovida pelo prefeito Dr. Cassiano Maia e pela primeira-dama Kelly Abonízio, proporcionou um lanche diferenciado aos menores.

Antes do passeio, o prefeito e a primeira-dama visitaram a instituição, onde conversaram com as crianças e reforçaram o compromisso da administração municipal com o bem-estar delas. No restaurante, os pequenos foram acompanhados por suas cuidadoras e receberam atendimento especial da equipe do estabelecimento.