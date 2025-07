Crimes com vídeos falsos no país crescem 830% e especialistas alertam

A proliferação de vídeos e áudios manipulados digitalmente, conhecidos como “deepfakes”, tem gerado um alarmante aumento nos crimes no Brasil. Dados recentes revelam um crescimento de 830% entre 2023 e 2024 nesse tipo de delito, colocando a população em alerta máximo contra golpes cada vez mais sofisticados.

Deepfake, termo que combina “deep learning” (aprendizado de máquina) e “fake” (falso), refere-se a conteúdos fabricados que imitam com impressionante precisão a aparência e a voz de qualquer pessoa. Apesar do realismo, muitos ainda desconhecem o significado e a forma de identificar esses vídeos, como é o exemplo do motoboy Wesley Farias.

“Muito golpe em cima disso. Talvez até para trazer desinformação”, comentou.

A utilização de deepfakes é variada e maliciosa. Um dos golpes mais comuns, segundo especialistas, envolve o contato via WhatsApp com falsas identidades para solicitar dinheiro, alegando, por exemplo, a aquisição de um novo celular. Golpes com instituições financeiras também são frequentes, onde a tecnologia é usada para simular a identidade de pessoas, realizar empréstimos ou violar sigilos bancários.

Além disso, ataques às mulheres têm se tornado uma preocupação crescente, com chantagens envolvendo vídeos íntimos falsos. O advogado criminalista, Thiago Sirahata, ressaltou a aprovação de uma lei que aumenta a pena para quem comete esse tipo de crime, sublinhando a gravidade da situação.