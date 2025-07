Criminoso com mandado de prisão em aberto furta motocicleta e é preso após perseguição em Três Lagoas

Conforme informações do boletim de ocorrência, a equipe de Rádio Patrulha fazia rondas pela zona sul do município quando recebeu a denúncia de que o autor do furto seria um morador conhecido do bairro Vila Verde, já com diversas passagens pela polícia, principalmente por crimes de furto.

Durante a fuga, o suspeito caiu da moto próximo a uma área de mata entre os bairros Jardim Imperial e Jardim Eldorado, abandonou o veículo e se embrenhou na vegetação. Moradores da região indicaram aos policiais a direção que ele havia tomado.

Após buscas no local, o homem foi encontrado e ainda tentou resistir à prisão, sendo contido com o uso de força moderada. Em depoimento, ele confessou o furto, relatando que viu a motocicleta estacionada em frente a um bar no bairro Vila Piloto com a chave no contato e aproveitou a oportunidade para levá-la. No entanto, forneceu informações desencontradas sobre o paradeiro do veículo, que não foi localizado.

O criminoso foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por furto qualificado, resistência e desobediência. Contra ele ainda havia um mandado de prisão em aberto por crimes anteriores.