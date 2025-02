Criminosos armados invadem e assaltam posto de combustíveis no Anel Viário

Aniversário da cidade

Expotrês terá Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa com entrada gratuita

A 47ª Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês) promete movimentar a cidade em junho, mês de aniversário do município. Com parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Sindicato Rural, o evento será realizado no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza e contará com uma programação diversificada, incluindo feiras técnicas, exposições de gado […]