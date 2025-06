Crise democrática e avanço autoritário: qual será o destino político do mundo?

A Depois do fim da Guerra Fria, a democracia liberal passou a ser vista como o melhor e mais seguro modelo político. Autores como Francis Fukuyama chegaram a afirmar que estaríamos vivendo o “fim da história” — ou seja, que não haveria mais alternativas viáveis à democracia. No entanto, mais de 30 anos depois, esse otimismo deu lugar a um cenário preocupante: vivemos uma crise democrática global.

Regimes autoritários e governos com poucos compromissos com a liberdade e a justiça estão ganhando espaço em várias partes do mundo. Instituições como a Freedom House e o V-Dem Institute mostram que mais de 70% da população mundial vive hoje sob regimes autoritários ou sistemas políticos mistos — uma situação parecida com a dos anos 1980. Essa crise não afeta apenas países com democracias frágeis. Nações consideradas exemplos de democracia, como os Estados Unidos, a Índia e a Hungria, também estão enfrentando sérios desafios. Em muitos casos, são os próprios líderes eleitos que, pouco a pouco, enfraquecem as instituições que garantem a separação de poderes e os direitos dos cidadãos.

Por que a democracia está em crise?

Essa crise tem várias causas, tanto internas quanto externas. Dentro dos países, a globalização aumentou as desigualdades sociais e econômicas, gerando frustrações e ressentimentos. Muitos cidadãos se sentem abandonados pelas elites políticas e deixam de confiar nos partidos tradicionais. Isso abre espaço para líderes autoritários que se apresentam como “salvadores” de fora do sistema.

Além disso, o crescimento das redes sociais e a disseminação de fake news dividiram a sociedade e enfraqueceram a confiança das pessoas na política e até na ideia de verdade. Fora dos países, ações de potências ocidentais que tentaram impor a democracia por meio de guerras — como no Iraque, Afeganistão e Líbia — acabaram trazendo mais instabilidade. Essas intervenções reforçaram o discurso de que a democracia seria uma imposição cultural do Ocidente, o que líderes autoritários têm usado a seu favor para se apresentar como defensores da soberania nacional.

Um novo tipo de autoritarismo

Os regimes autoritários de hoje são bem diferentes das antigas ditaduras. Eles não rejeitam a economia de mercado nem a tecnologia. Pelo contrário: usam essas ferramentas para controlar melhor a sociedade. A China é um exemplo claro disso. O país mistura forte controle político com crescimento econômico e um sistema avançado de vigilância digital, baseado em dados e reconhecimento facial. Além disso, amplia sua influência global com projetos como a Nova Rota da Seda, oferecendo aos países em desenvolvimento uma alternativa à democracia liberal ocidental.

A Rússia também é um ator importante nesse cenário, usando desde campanhas de desinformação até ações militares — como a invasão da Ucrânia — para enfraquecer a ordem liberal. Outros países, como Turquia, Hungria e Irã, misturam religião, nacionalismo e autoritarismo para manter o poder em ambientes internacionais cada vez mais tolerantes com regimes repressivos.

Ainda há esperança para a democracia

Apesar desse avanço autoritário, a democracia ainda sobrevive e é defendida por muitas pessoas ao redor do mundo. Vimos protestos corajosos em Hong Kong, Belarus e Irã, além da resistência da Ucrânia diante da agressão russa. Também no Ocidente, movimentos sociais que lutam por justiça racial, igualdade de gênero e ação contra as mudanças climáticas mostram que os valores democráticos ainda têm força.