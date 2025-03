CTG Brasil solta 750 mil peixes no rio Paraná

A CTG Brasil promoveu a soltura de 750 mil peixes nativos entre os dias 25 de fevereiro e 7 de março nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, localizadas no rio Paraná.

A iniciativa, que faz parte do Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna da empresa, tem como objetivo repovoar a região e manter a diversidade de peixes nativos. As solturas ocorreram em pontos estratégicos, como o rio Quitéria, em Ilha Solteira; e a Vila dos Operadores, no rio Sucuriú, em Itapura, Jupiá. A ação foi realizada com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os peixes, das espécies curimbatá, piapara e pacu, foram produzidos na Piscicultura da CTG Brasil, localizada em Salto Grande (SP). No local, além da criação dos alevinos, são desenvolvidas pesquisas em parceria com universidades para aprimorar as técnicas de reprodução e manutenção da biodiversidade aquática.