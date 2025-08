Cultura evangélica pode se tornar patrimônio cultural de Três Lagoas

Segundo o vereador, a iniciativa busca atender a uma demanda crescente, acompanhando dados recentes do IBGE que apontam o aumento da população evangélica em todo o país. “Com certeza, hoje na nossa cidade há mais de 30% de evangélicos. E nós temos que também fazer alguma coisa para fomentar a cultura, o turismo da nossa cidade, com relação a isso”, destacou.

Além do projeto sobre a cultura evangélica, o vereador também comemorou a aprovação de outro projeto que declara de utilidade pública a associação ligada à igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. A entidade atua há mais de 20 anos com forte enfoque social, oferecendo serviços gratuitos à população, como atendimento médico, psicológico, distribuição de cestas básicas e remédios, além de cursos de artesanato e música para crianças e idosos.

“É uma associação idônea, que sempre trabalhou com recursos próprios, com doações, e agora, com o título de utilidade pública, poderá receber apoio do município e até de empresas locais, ampliando esse trabalho tão importante”, explicou o parlamentar.

Fegruglia também ressaltou o papel social das igrejas na cidade. “A verdade é que, muitas vezes, as igrejas acabam fazendo até o papel do poder público, especialmente no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade”, concluiu.