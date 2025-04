Cursinho ‘Adapte’ da UFMS está com inscrições abertas em Três Lagoas

Como uma oportunidade de aprender e ensinar, o curso pré-vestibular “Adapte”, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, oferece 20 vagas para estudantes. As inscrições estão abertas e é cobrado uma taxa única de R$ 120.

O cursinho começou há sete anos, em Três Lagoas, e conta com uma média de 20 a 30 professores que também são universitários da UFMS. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 18h às 21h e, aos sábados, das 8h às 11h30, no campus I da UFMS de Três Lagoas, que fica na avenida Capitão Olyntho Mancini, n° 1662, bairro Jardim Primaveril.

Para alguns, o cursinho “Adapte” abriu caminhos de identificação profissional, como o aluno de medicina, Maicon Dias, que entrou no Adapte em 2018, e voltou como professor, em 2022. “Foi a primeira vez que conheci o que era um pré-vestibular, porque quem vem de escolas públicas não tem muito conhecimento do que é isso. Quando eu entrei no cursinho, eram os alunos de medicina que davam aula em sua maioria. Foi o primeiro contato que tive com o curso”, explicou. Dias relatou que considera a experiência de dar aulas gratificante e importante para a formação acadêmica.