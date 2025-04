Curso de Capacitação da Defesa Civil em Três Lagoas tem vagas quase esgotadas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC/MS), informa que restam menos de 30 vagas para o Curso de Capacitação de Agente Voluntário em Defesa Civil, que acontecerá de 22 a 24 de abril.

A capacitação é voltada para novos voluntários e para aqueles que já integram a Defesa Civil, oferecendo uma oportunidade de atualização e aprimoramento. As aulas ocorrerão na Câmara Municipal, das 18h às 21h, com um exercício prático simulado no dia 25.

Conteúdo programático

Durante o curso, os participantes receberão treinamento técnico e prático sobre: