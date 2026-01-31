Curso de Medicina de Três Lagoas atinge nota máxima em avaliação nacional

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) alcançou nota máxima (conceito 5) no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado no dia 19 de janeiro pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado consolida o curso como referência nacional. Os campus de Campo Grande e de Três Lagoas se destacaram entre 350 instituições avaliadas em todo o país, sendo que apenas 49 obtiveram pontuação máxima no exame.
O desempenho de Três Lagoas ganha ainda mais relevância por um dado considerado raro. Ao lado da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, todos os estudantes avaliados foram considerados proficientes. O resultado indica que 100% dos alunos do curso de Medicina demonstraram domínio dos conhecimentos e competências exigidos.
Para Três Lagoas, o resultado representa a consolidação de um projeto pedagógico iniciado em 2014, que vem apresentando avanços ao longo dos anos. A formação ofertada no campus se destaca pela integração entre teoria, prática e compromisso social, refletindo diretamente na qualificação dos profissionais.
O médico pediatra e professor do curso de Medicina, Júnior Vasconcelos, avalia que o desempenho alcançado não deve ser visto como um resultado pontual, mas como reconhecimento de um trabalho contínuo. “Esse trabalho vem sendo desenvolvido e aperfeiçoado, e os alunos conseguiram sintetizar tudo o que nós propomos. Isso com certeza vai aumentar o nível de exigência, mas é bom, porque vai nos tirar também da zona de conforto”, comentou o médico e professor.
A diretora da UFMS em Três Lagoas, Larissa da Silva Barcelos, ressalta o comprometimento com a manutenção de um padrão elevado de ensino. “Para nós é uma alegria e um orgulho muito grandes entender que tudo o que vem sendo construído gerou resultados. São equipes que estão posicionando a unidade como referência no ensino”, enfatizou a diretora, destacando ainda o impacto positivo da formação no sistema de saúde.
A recém-formada Mariana Nantes Santos, integrante da turma avaliada, celebrou a conquista e destacou o significado do resultado. “Além de tudo isso, essa nota representa o início de um novo ciclo. Ninguém sai da faculdade sabendo tudo, mas sairemos com a certeza de que, mesmo com desafios, houve formação adequada para exercer a profissão com amor e competência”, finalizou.