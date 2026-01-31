Curso de Medicina de Três Lagoas atinge nota máxima em avaliação nacional

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) alcançou nota máxima (conceito 5) no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado no dia 19 de janeiro pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado consolida o curso como referência nacional. Os campus de Campo Grande e de Três Lagoas se destacaram entre 350 instituições avaliadas em todo o país, sendo que apenas 49 obtiveram pontuação máxima no exame.

O desempenho de Três Lagoas ganha ainda mais relevância por um dado considerado raro. Ao lado da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, todos os estudantes avaliados foram considerados proficientes. O resultado indica que 100% dos alunos do curso de Medicina demonstraram domínio dos conhecimentos e competências exigidos.

Para Três Lagoas, o resultado representa a consolidação de um projeto pedagógico iniciado em 2014, que vem apresentando avanços ao longo dos anos. A formação ofertada no campus se destaca pela integração entre teoria, prática e compromisso social, refletindo diretamente na qualificação dos profissionais.