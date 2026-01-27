Curso de Medicina de Três Lagoas tem nota máxima no MEC

A UFMS de Três Lagoas se tornou destaque nacional após conquistar nota máxima no Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica (Enamed). Porém, esse não é o ponto máximo do feito do curso de medicina da unidade, mas sim, o raro feito obtido pelos alunos.
Entre as mais de 350 instituições avaliadas, a unidade de Três Lagoas foi considerada 100% proficiente. Isso significa que todos os alunos foram aprovados com nota máxima no exame. Além de Três Lagoas, apenas o curso de medicina da Universidade de São Carlos, no Estado de São Paulo conseguiu esse feito.
O professor de pediatria, o médico Junior Vasconcelos, considerou que esse destaque reflete o trabalho realizado ao longo dos anos.
“O resultado mostra que estamos no caminho certo, mas nada pontual. Isso aumenta nossa responsabilidade, mas é bom sair da zona de conforto pois buscamos a excelência no curso”, disse o médico.
A diretora da UFMS de Três Lagoas, Larissa da Silva Barcelos se mostrou orgulhosa pelo feito. Ela destaca que o trabalho em equipe consolidou o projeto iniciado em 2014.
“É uma alegria e um orgulho muito grande. O trabalho foi iniciado em 2014, e tudo que foi realizado pelas equipes administrativas, os professores e também pelos alunos, mostra que estamos conseguindo formar médicos de excelência e contribuir para a saúde pública do Brasil”, ressaltou Larissa.
Esse tipo de destaque representa mais do que uma nota para o curso. Aumenta o nível de exigência e coloca, na mira de milhares de candidatos, o Campus da Universidade Federal em Três Lagoas.
Ex-aluna, a recém formada médica Mariana Nantes Santos, destaca que o curso preparou os alunos para o mercado de trabalho, e tudo que foi aplicado na prova do ENAMED. Para ela, isso colocou o curso em evidência, aumenta a responsabilidade, mas também dá maior segurança para os alunos enfrentarem os desafios da profissão.
“Feliz pelo resultado. Orgulhosos por termos conseguido, e agora vamos seguir nos preparando para o que virá. O curso exigiu muito de nós, e hoje nós conseguimos entender, ainda mais, os motivos. Estou muito feliz de fazer parte deste feito, e agora, depois dessa avaliação – no ENAMED – é seguir aperfeiçoando o que aprendemos e colocar em prática”, finalizou a médica.