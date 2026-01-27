Curso de Medicina de Três Lagoas tem nota máxima no MEC

A UFMS de Três Lagoas se tornou destaque nacional após conquistar nota máxima no Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica (Enamed). Porém, esse não é o ponto máximo do feito do curso de medicina da unidade, mas sim, o raro feito obtido pelos alunos.

Entre as mais de 350 instituições avaliadas, a unidade de Três Lagoas foi considerada 100% proficiente. Isso significa que todos os alunos foram aprovados com nota máxima no exame. Além de Três Lagoas, apenas o curso de medicina da Universidade de São Carlos, no Estado de São Paulo conseguiu esse feito.

O professor de pediatria, o médico Junior Vasconcelos, considerou que esse destaque reflete o trabalho realizado ao longo dos anos.

“O resultado mostra que estamos no caminho certo, mas nada pontual. Isso aumenta nossa responsabilidade, mas é bom sair da zona de conforto pois buscamos a excelência no curso”, disse o médico.

A diretora da UFMS de Três Lagoas, Larissa da Silva Barcelos se mostrou orgulhosa pelo feito. Ela destaca que o trabalho em equipe consolidou o projeto iniciado em 2014.