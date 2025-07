Curso técnico e prático em feridas para profissionais da Atenção Básica são realizados em Três Lagoas

Nos dias 16 e 17 de julho, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Serviço de Educação Interprofissional em Saúde (Seis) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (Campo Grande), promoveu a capacitação “Atualização em Cuidados com Feridas na Prática”. O curso foi realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e teve como público-alvo os profissionais de enfermagem da Atenção Básica do município.

A iniciativa foi organizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da SMS e teve como principal objetivo fortalecer as competências técnicas e práticas dos profissionais no manejo de feridas, contribuindo para a qualificação do cuidado oferecido aos usuários da rede pública de saúde.

Durante os dois dias de formação, cerca de 60 profissionais participaram de uma programação intensa, que incluiu palestras teóricas e atividades práticas. Entre os temas abordados estavam: classificação e avaliação de feridas, limpeza, debridamento e remodelação de feridas agudas e crônicas; técnicas de curativo e seleção de coberturas adequadas; além de estudos de casos clínicos e discussões sobre os desafios enfrentados na Atenção Básica.

A metodologia adotada priorizou a interatividade, com estações de simulação que permitiram aos participantes praticarem os procedimentos aprendidos, favorecendo uma aprendizagem dinâmica, alinhada às necessidades do cotidiano profissional.