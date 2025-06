Curta-metragem três-lagoense será lançado na semana de aniversário da cidade

“Sinal que indica o fim; término de algo”, esta é a definição que inspira o nome do primeiro filme de Cadu Xavier e que será lançado no próximo dia 18. “Ponto Final” conta a história de Pedro, um cara impulsivo que, após ser traído por Beto, seu grande amor, decide pegar a estrada e colocar um ponto final na história do casal.

A produção aborda temas de relevante influência social e alto poder de debate, como a normalidade das relações LGBTQIAPN+ e a violência doméstica e passional. Além disso, o roteiro valoriza diversas paisagens, comunidades e contextos diversos de Três Lagoas ao decorrer das cenas.

As gravações aconteceram em fevereiro de 2025 e no dia 18 de junho, semana de aniversário da cidade, será o lançamento oficial em duas sessões gratuitas, às 19h e às 20h. Porém, para melhor organização, somente poderão assistir aqueles que tiverem o nome na lista. Portanto, se você quiser assistir, entre em contato com o produtor executivo, Lucas Spirandeli, e consulte a disponibilidade de lugares, pois as sessões estão sujeitas à lotação! Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp (67) 98444-6769. Aproveite para conhecer um pouco mais da trama e seus bastidores no perfil do curta-metragem @pontofinal.curta no Instagram.

O PROJETO

Com uma equipe técnica de 12 integrantes e quase 50 pessoas envolvidas nas gravações, incluindo elenco e figurantes, o curta foi produzido com um orçamento pouco acima dos R$ 20mil, fruto do Edital Municipal da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195/2022). Destaca-se ainda, que a produção se empenhou no intuito de privilegiar a contratação de profissionais três-lagoenses e pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Desta forma, o resultado reafirma a força da diversidade e fomenta o mercado audiovisual sul-mato-grossense.

O DIRETOR

Cadu Xavier é jornalista, ator e escritor nascido em Assis (SP). Morador de Três Lagoas/MS desde 2017. Amante da escrita desde jovem, começou seus contos e poemas ainda adolescente, como forma de expressar sua visão romântica do mundo. Nessa época, não achava ainda que a escrita literária poderia ser uma carreira, com a produção fria dos textos que a profissão lhe exigia, então deixou adormecer o seu “eu poético”.