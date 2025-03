DAM prende homem por ameaçar ex-esposa no trabalho com canivete

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas prendeu em flagrante homem, de 45 anos, na tarde desta quarta-feira (19), um acusado de perseguir e ameaçar sua ex-esposa no ambiente de trabalho. A prisão foi resultado de uma ação rápida da equipe policial, que garantiu a segurança da vítima.

A vítima, uma mulher de 32 anos, procurou a DAM relatando que vinha sendo constantemente ameaçada desde o fim do relacionamento. Ela afirmou que o acusado dizia que, caso ela se separasse, sofreria consequências fatais. Além disso, ele fazia visitas frequentes à sua residência e ao local de trabalho, tentando forçar um reatamento do relacionamento. No episódio que levou à prisão, o homem foi flagrado no ambiente de trabalho da vítima, portando um canivete na cintura, o que aumentou o temor da mulher.