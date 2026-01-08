DAM prende suspeito de tentativa de estupro em menos de 1h do crime

A atuação rápida e eficiente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas resultou na prisão, em menos de uma hora, do autor de uma tentativa de estupro registrada na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Jardim Bela Vista.
O suspeito, de 53 anos, foi preso em flagrante enquanto a vítima, uma mulher de 49 anos, prestava depoimento na unidade policial especializada. A agilidade da equipe permitiu que as diligências fossem iniciadas imediatamente após o registro da ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelo autor sob o pretexto de prestar um serviço doméstico remunerado. Ao entrar na residência, percebeu que não havia outra pessoa no local e, nesse momento, o homem passou a ameaçá-la com duas facas, exigindo que ela retirasse as roupas. Mesmo resistindo, a vítima sofreu agressões e ferimentos nas mãos ao tentar se defender, conseguindo fugir para a rua e pedir socorro a populares, que acionaram a Polícia Militar.
Durante o atendimento, foram localizados no imóvel objetos e vestígios que corroboraram o relato da vítima, incluindo roupas rasgadas, manchas de sangue e as facas utilizadas na ação criminosa. O homem fugiu inicialmente do local, mas foi localizado e preso pouco tempo depois.
A ocorrência foi conduzida pela equipe da DAM, sob coordenação da delegada Sayara Baetz, com apoio do delegado adjunto Johanes Deguti, cuja atuação foi fundamental para a rápida elucidação do caso e prisão do suspeito.
O caso foi registrado como estupro na forma tentada e segue sob investigação da Polícia Civil. O autor permanece à disposição da Justiça.
Conforme levantamento policial, o suspeito possui um extenso histórico de envolvimento em ocorrências criminais. Além de responder por crimes de natureza sexual envolvendo criança e adolescente, ele também já foi registrado em ocorrências por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Ainda segundo os registros, ele responde por aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, por meio de comunicação, com o objetivo de praticar ato libidinoso, crime investigado em procedimento instaurado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Campo Grande. As apurações apontaram o uso de identidade falsa em aplicativos de mensagens para contato com a vítima, envio de imagens de cunho sexual e solicitação de material íntimo.
Diante do histórico, a Polícia Civil destacou que o autor é reincidente em crimes graves, especialmente aqueles relacionados à violência e à dignidade sexual.
O caso atual foi registrado como estupro na forma tentada e segue sob investigação. O suspeito permanece à disposição da Justiça.