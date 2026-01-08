DAM prende suspeito de tentativa de estupro em menos de 1h do crime

A atuação rápida e eficiente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas resultou na prisão, em menos de uma hora, do autor de uma tentativa de estupro registrada na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Jardim Bela Vista.

O suspeito, de 53 anos, foi preso em flagrante enquanto a vítima, uma mulher de 49 anos, prestava depoimento na unidade policial especializada. A agilidade da equipe permitiu que as diligências fossem iniciadas imediatamente após o registro da ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelo autor sob o pretexto de prestar um serviço doméstico remunerado. Ao entrar na residência, percebeu que não havia outra pessoa no local e, nesse momento, o homem passou a ameaçá-la com duas facas, exigindo que ela retirasse as roupas. Mesmo resistindo, a vítima sofreu agressões e ferimentos nas mãos ao tentar se defender, conseguindo fugir para a rua e pedir socorro a populares, que acionaram a Polícia Militar.

Durante o atendimento, foram localizados no imóvel objetos e vestígios que corroboraram o relato da vítima, incluindo roupas rasgadas, manchas de sangue e as facas utilizadas na ação criminosa. O homem fugiu inicialmente do local, mas foi localizado e preso pouco tempo depois.

A ocorrência foi conduzida pela equipe da DAM, sob coordenação da delegada Sayara Baetz, com apoio do delegado adjunto Johanes Deguti, cuja atuação foi fundamental para a rápida elucidação do caso e prisão do suspeito.