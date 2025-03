Declaração pré-preenchida do Imposto de Renda estará disponível a partir de 1º de abril

A partir desta segunda-feira (1º), contribuintes com conta GOV.BR nos níveis prata ou ouro poderão acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda no site ou aplicativo da plataforma. A expectativa é que o recurso seja utilizado em cerca de 57% das 46,2 milhões de declarações previstas para este ano.

A funcionalidade, que vem ganhando adesão nos últimos anos, permite que o contribuinte apenas revise os dados já registrados pela Receita Federal, reduzindo erros e agilizando o envio da declaração. No entanto, é necessário complementar informações que não estejam preenchidas e manter documentos para comprovação.

Entre as novidades para 2025 estão a inclusão automática de contas bancárias no exterior e a eliminação da obrigatoriedade de alguns campos, como o título de eleitor. Além disso, quem opta pela declaração pré-preenchida pode ter prioridade na restituição, conforme critérios estabelecidos pela Receita.