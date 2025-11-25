Decoração e Cidade do Natal serão inauguradas nesta quinta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas convida toda a população para prestigiar, nesta quinta-feira (27), às 19h, a inauguração da decoração natalina de toda a cidade, com ato solene realizado na Praça Senador “Ramez Tebet” e, logo após, a abertura dos portões da Cidade do Natal, na Esplanada NOB, ao lado do galpão da Maria Fumaça.

Por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), a decoração de Natal contempla 22 pontos estratégicos, incluindo o principal cartão-postal, a Lagoa Maior, a ornamentação deste ano será um verdadeiro espetáculo de beleza e emoção.

Neste Natal, Três Lagoas está sendo envolvida por uma atmosfera de encanto, com árvores luminosas de até 12 metros de altura, portais iluminados, figuras temáticas e elementos 3D que criam uma experiência visual única. A Lagoa Maior ganhou destaque especial, com árvores flutuantes e uma iluminação que se reflete sobre as águas, criando um cenário de puro encanto.

Além do Centro da Cidade, os distritos de Arapuá e Jupiá também receberam decoração especial, garantindo que o espírito natalino alcance cada canto do município. Entre os elementos que prometem chamar a atenção estão o túnel colorido, o portal de pinheiro 3D, o letreiro “Boas Festas”, a árvore de estrelas flutuantes e o presépio em tamanho natural, símbolos que representam união, esperança e celebração.

E, como é tradição, a Cidade do Natal, montada na Esplanada da NOB, também encantará a todos. Este espaço, que já é uma marca registrada da Cidade, traz um ambiente mágico, repleto de luzes, figuras temáticas e atrações que transportam os visitantes para o verdadeiro espírito natalino.