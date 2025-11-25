Decoração e Cidade do Natal serão inauguradas nesta quinta-feira em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas convida toda a população para prestigiar, nesta quinta-feira (27), às 19h, a inauguração da decoração natalina de toda a cidade, com ato solene realizado na Praça Senador “Ramez Tebet” e, logo após, a abertura dos portões da Cidade do Natal, na Esplanada NOB, ao lado do galpão da Maria Fumaça.
Por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), a decoração de Natal contempla 22 pontos estratégicos, incluindo o principal cartão-postal, a Lagoa Maior, a ornamentação deste ano será um verdadeiro espetáculo de beleza e emoção.
Neste Natal, Três Lagoas está sendo envolvida por uma atmosfera de encanto, com árvores luminosas de até 12 metros de altura, portais iluminados, figuras temáticas e elementos 3D que criam uma experiência visual única. A Lagoa Maior ganhou destaque especial, com árvores flutuantes e uma iluminação que se reflete sobre as águas, criando um cenário de puro encanto.
Além do Centro da Cidade, os distritos de Arapuá e Jupiá também receberam decoração especial, garantindo que o espírito natalino alcance cada canto do município. Entre os elementos que prometem chamar a atenção estão o túnel colorido, o portal de pinheiro 3D, o letreiro “Boas Festas”, a árvore de estrelas flutuantes e o presépio em tamanho natural, símbolos que representam união, esperança e celebração.
E, como é tradição, a Cidade do Natal, montada na Esplanada da NOB, também encantará a todos. Este espaço, que já é uma marca registrada da Cidade, traz um ambiente mágico, repleto de luzes, figuras temáticas e atrações que transportam os visitantes para o verdadeiro espírito natalino.
Locais tradicionais como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Praça Senador “Ramez Tebet”, o Paço Municipal e as avenidas Antônio Trajano, Clodoaldo Garcia e Rosário Congro receberão iluminação, transformando-se em verdadeiros pontos de visitação. A ornamentação se estenderá ainda por praças, rotatórias e prédios públicos.
Confira os pontos que receberão iluminação natalina:
Igreja Matriz – Catedral Sagrado Coração de Jesus
Avenida Antônio Trajano
Paço Municipal de Três Lagoas
Igreja de Santo Antônio
Diretoria de Cultura
Avenida Clodoaldo Garcia
Praça Senador Ramez Tebet
Praça em frente ao supermercado Santa Ângela
Avenida Rosário Congro
Feira Central Turística
Avenida Capitão Olinto Mancini
Lagoa Maior
Rotatória Acesso à Campo Grande
Rotatória Acesso ao Shopping
Rotatória Acesso ao Estado de São Paulo
Praça da Alvorada
Cristo Redentor
Rotatória Oleiro
Cultura – Cidade do Natal
Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Praça Ferroviários
Praça Santa Luzia
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas