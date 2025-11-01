Decoração Natalina de Três Lagoas terá árvores flutuantes e 22 pontos iluminados

Três Lagoas já começa a se transformar para o Natal. Desde a semana passada, equipes trabalham na montagem da decoração que promete colorir ruas, praças e avenidas com luzes e enfeites, criando o clima festivo que tradicionalmente marca o fim do ano. A principal novidade será a instalação de árvores iluminadas dentro da Lagoa Maior, que deve se tornar um dos pontos mais visitado e fotografado da cidade durante o período natalino.

A ornamentação está sendo montada pela empresa HJ Montagens e Eventos, de Franca (SP), contratada por meio de adesão a ata de registro de preço. É o segundo ano consecutivo em que a empresa é responsável pela decoração natalina de Três Lagoas. Segundo o responsável pela equipe, Claudinei Luiz Oliveira, cerca de 30 trabalhadores participam do serviço, que deve ser concluído em até 20 dias. “A gente começou na semana passada e é o segundo ano que trabalhamos aqui. A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias. São árvores enormes, e a cidade toda vai estar iluminada”, afirmou Claudinei.

Com mais de dez anos de experiência em decorações natalinas em diversas cidades do país, a HJ Montagens afirma que todos os equipamentos passam por testes antes da inauguração. O objetivo, segundo o responsável, é garantir segurança e qualidade na iluminação.

A Diretoria de Cultura coordena a instalação das estruturas e definiu que a ornamentação será distribuída em 22 pontos estratégicos da cidade, incluindo os distritos de Arapuá e Jupiá. A grande inauguração da decoração está prevista para o fim de novembro, junto com o início da programação cultural de fim de ano, que deve ser divulgada nos próximos dias.