Decoração Natalina de Três Lagoas terá árvores flutuantes e 22 pontos iluminados

A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias.

Três Lagoas já começa a se transformar para o Natal. Desde a semana passada, equipes trabalham na montagem da decoração que promete colorir ruas, praças e avenidas com luzes e enfeites, criando o clima festivo que tradicionalmente marca o fim do ano. A principal novidade será a instalação de árvores iluminadas dentro da Lagoa Maior, que deve se tornar um dos pontos mais visitado e fotografado da cidade durante o período natalino.

A ornamentação está sendo montada pela empresa HJ Montagens e Eventos, de Franca (SP), contratada por meio de adesão a ata de registro de preço. É o segundo ano consecutivo em que a empresa é responsável pela decoração natalina de Três Lagoas. Segundo o responsável pela equipe, Claudinei Luiz Oliveira, cerca de 30 trabalhadores participam do serviço, que deve ser concluído em até 20 dias. “A gente começou na semana passada e é o segundo ano que trabalhamos aqui. A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias. São árvores enormes, e a cidade toda vai estar iluminada”, afirmou Claudinei.

Com mais de dez anos de experiência em decorações natalinas em diversas cidades do país, a HJ Montagens afirma que todos os equipamentos passam por testes antes da inauguração. O objetivo, segundo o responsável, é garantir segurança e qualidade na iluminação.

A Diretoria de Cultura coordena a instalação das estruturas e definiu que a ornamentação será distribuída em 22 pontos estratégicos da cidade, incluindo os distritos de Arapuá e Jupiá. A grande inauguração da decoração está prevista para o fim de novembro, junto com o início da programação cultural de fim de ano, que deve ser divulgada nos próximos dias.

Entre os locais que receberão iluminação especial estão a Catedral Sagrado Coração de Jesus, avenida Antônio Trajano, o Paço Municipal, Igreja de Santo Antônio, Diretoria de Cultura, avenida Clodoaldo Garcia, Praça Senador Ramez Tebet, na confluência das avenidas Filinto Muller e antiga travessa da linha férrea, avenida Rosário Congro e a Feira Central Turística. Também serão decoradas a avenida Capitão Olintho Mancini, Lagoa Maior, as rotatórias de acesso a Campo Grande, ao shopping Três Lagoas saída para o Estado de São Paulo, além da Praça da Alvorada, o monumento do Cristo Redentor, a rotatória do Oleiro, a Cidade do Natal, a Praça Ferroviários e a Praça Santa Luzia.

Segundo o Diretor de Cultura Stênio Congro Neto, o objetivo é garantir que o clima natalino alcance todas as regiões do município. A ornamentação busca valorizar espaços públicos e reforçar o sentimento de pertencimento da população, além de atrair visitantes e movimentar o comércio local.

Claudinei faz um apelo para que os moradores colaborem com a preservação dos enfeites. “Tem muita gente que chega e quer colocar a mão. É LED, é iluminação, então é bom que o pessoal tenha consciência. Pode tirar foto, claro, mas sem mexer. A gente faz tudo com segurança para todo mundo aproveitar e se emocionar”, disse.

