Decoração natalina é iniciada e Lagoa Maior terá árvores flutuantes

Três Lagoas já começou a ganhar o clima natalino. A montagem da decoração que vai enfeitar ruas, praças e avenidas da cidade está a todo vapor desde a semana passada. A grande novidade deste ano será a instalação de árvores iluminadas dentro da Lagoa Maior, que promete se tornar o principal ponto de visitação e de fotos das famílias durante o Natal.
A montagem é realizada pela empresa HJ Montagens e Eventos, da cidade de Franca (SP), que pelo segundo ano consecutivo é responsável pela decoração natalina de Três Lagoas. De acordo com o responsável pela equipe, Claudinei Luiz Oliveira, cerca de 30 trabalhadores participam da instalação, que deve ser concluída em até 20 dias.
“A gente começou na semana passada e é o segundo ano que trabalhamos aqui. A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias. São árvores enormes, e a cidade toda vai estar iluminada”, afirmou Claudinei.
Além da Lagoa Maior, outros pontos tradicionais também receberão iluminação especial, a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a avenida Capitão Olintho Mancini, a Praça Ramez Tebet, a Feira Central, as rotatórias na saída para Campo Grande e para o shopping.
Com mais de dez anos de experiência em decorações natalinas em diversas cidades do país, a equipe da HJ Montagens garante que todos os enfeites são testados antes da inauguração para garantir segurança e qualidade na iluminação.
Claudinei faz ainda um apelo à população para que evite tocar nas estruturas. “Tem muita gente que chega e quer colocar a mão. É LED, é iluminação, então é bom que o pessoal tenha consciência. Pode tirar foto, claro, mas sem mexer. A gente faz tudo com segurança para todo mundo aproveitar e se emocionar”, disse.
A inauguração oficial da decoração ainda será anunciada pela prefeitura.