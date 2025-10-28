Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Iluminação

Decoração natalina é iniciada e Lagoa Maior terá árvores flutuantes

Montagem da decoração que vai enfeitar ruas, praças e avenidas da cidade está a todo vapor desde a semana passada

Ana Cristina Santos

Árvores começam a ser montadas em vários pontos da cidade, inclusive na Praça Ramez Tebet - Foto: Reprodução/TVC HD.
Árvores começam a ser montadas em vários pontos da cidade, inclusive na Praça Ramez Tebet - Foto: Reprodução/TVC HD.

Três Lagoas já começou a ganhar o clima natalino. A montagem da decoração que vai enfeitar ruas, praças e avenidas da cidade está a todo vapor desde a semana passada. A grande novidade deste ano será a instalação de árvores iluminadas dentro da Lagoa Maior, que promete se tornar o principal ponto de visitação e de fotos das famílias durante o Natal.

A montagem é realizada pela empresa HJ Montagens e Eventos, da cidade de Franca (SP), que pelo segundo ano consecutivo é responsável pela decoração natalina de Três Lagoas. De acordo com o responsável pela equipe, Claudinei Luiz Oliveira, cerca de 30 trabalhadores participam da instalação, que deve ser concluída em até 20 dias.

 “A gente começou na semana passada e é o segundo ano que trabalhamos aqui. A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias. São árvores enormes, e a cidade toda vai estar iluminada”, afirmou Claudinei.

Além da Lagoa Maior, outros pontos tradicionais também receberão iluminação especial, a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a avenida Capitão Olintho Mancini, a Praça Ramez Tebet, a Feira Central, as rotatórias na saída para Campo Grande e para o shopping.

Notícias Relacionadas

Com mais de dez anos de experiência em decorações natalinas em diversas cidades do país, a equipe da HJ Montagens garante que todos os enfeites são testados antes da inauguração para garantir segurança e qualidade na iluminação.

Claudinei faz ainda um apelo à população para que evite tocar nas estruturas. “Tem muita gente que chega e quer colocar a mão. É LED, é iluminação, então é bom que o pessoal tenha consciência. Pode tirar foto, claro, mas sem mexer. A gente faz tudo com segurança para todo mundo aproveitar e se emocionar”, disse.

A inauguração oficial da decoração ainda será anunciada pela prefeitura.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos