Decoração natalina é iniciada e Lagoa Maior terá árvores flutuantes

Três Lagoas já começou a ganhar o clima natalino. A montagem da decoração que vai enfeitar ruas, praças e avenidas da cidade está a todo vapor desde a semana passada. A grande novidade deste ano será a instalação de árvores iluminadas dentro da Lagoa Maior, que promete se tornar o principal ponto de visitação e de fotos das famílias durante o Natal.

A montagem é realizada pela empresa HJ Montagens e Eventos, da cidade de Franca (SP), que pelo segundo ano consecutivo é responsável pela decoração natalina de Três Lagoas. De acordo com o responsável pela equipe, Claudinei Luiz Oliveira, cerca de 30 trabalhadores participam da instalação, que deve ser concluída em até 20 dias.

“A gente começou na semana passada e é o segundo ano que trabalhamos aqui. A previsão é entregar tudo em 15 a 20 dias. São árvores enormes, e a cidade toda vai estar iluminada”, afirmou Claudinei.

Além da Lagoa Maior, outros pontos tradicionais também receberão iluminação especial, a divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a avenida Capitão Olintho Mancini, a Praça Ramez Tebet, a Feira Central, as rotatórias na saída para Campo Grande e para o shopping.