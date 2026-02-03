Presidente do SSPM avalia jornada reduzida como avanço para o servidor e para a população

Já está em vigor o decreto da Prefeitura de Três Lagoas que reduziu a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais para 30 horas semanais. A medida, implantada inicialmente em fase de testes em outubro de 2025, passou a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro deste ano.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Luciana Braçal, afirmou que a nova jornada tem gerado retorno positivo tanto dos servidores quanto da população. Segundo ela, a redução da carga horária tem proporcionado mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejuízo ao atendimento ao público.

De acordo com Luciana, o servidor passou a ter mais tempo para o bem-estar, convívio familiar, prática de atividades físicas e dedicação aos estudos, inclusive para concursos públicos. Ao mesmo tempo, a administração municipal ampliou o horário de atendimento em diversos setores, beneficiando diretamente a população.

Com a reorganização, o atendimento ao público foi estendido, em geral, das 6h às 18h. No entanto, alguns setores adequaram o início do expediente conforme a demanda. No Paço Municipal, por exemplo, o atendimento na área de tributação começa às 7h, horário em que há maior procura, e segue até as 18h. Já áreas como saúde e assistência social funcionam integralmente das 6h às 18h.

A presidente do sindicato esclarece que a jornada reduzida não se aplica a todos os trabalhadores. Servidores contratados por processo seletivo, com vínculo temporário, não foram contemplados pelo decreto. O mesmo ocorre com os plantonistas, que atuam em escalas de 12 por 36 horas. Segundo Luciana, o sindicato busca alternativas para garantir outros benefícios, especialmente para esses profissionais.

Luciana avalia que, apesar de alguns ajustes ainda necessários em determinados setores, não houve aumento significativo de reclamações por parte da população. Pelo contrário, áreas como assistência social, tributação e atendimento direto ao público registraram ampliação do horário de funcionamento, o que facilitou o acesso aos serviços municipais.