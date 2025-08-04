Defensoria Pública realiza mutirão e atende presos na penitenciária de Três Lagoas

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul promoveu um mutirão de atendimentos na semana passada na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, que atualmente abriga cerca de 790 detentos. A ação mobilizou duas equipes de defensores públicos, estagiários e assessores, com o objetivo de atender o maior número possível de internos que não possuem advogado particular.

De acordo com a defensora pública Stephany Giardini, que atua na 1ª Vara Cível de Três Lagoas, a iniciativa busca dar vazão à alta demanda dentro da unidade prisional. “São muitas pessoas presas e resolvemos juntar as equipes para atender o máximo de internos. Todo mundo tem direito à defesa, de saber como anda o seu processo e de ser reinserido na sociedade com dignidade”, afirmou.

Durante os atendimentos, a principal dúvida entre os detentos foi em relação à progressão de regime. “A maioria quer saber quando poderá progredir. Levamos os cálculos das penas e, após o atendimento, entregamos esses dados a cada interno, explicando quando poderão avançar de regime, caso não tenham cometido faltas graves. Isso os estimula a manter a boa conduta”, explicou Giardini.

Outros temas também surgiram nos atendimentos, como questões de saúde, pedidos de transferência para presídios mais próximos da família e direito à visita. Um dos internos, que cumpre pena há 10 anos, destacou a importância do trabalho da Defensoria. “Sem advogado e sem condição financeira, a gente se sente desamparado. A Defensoria nos ouve, nos orienta, nos dá voz. É o nosso único meio de defesa”, relatou.