Defesa Civil alerta para aumento da temperatura nesta semana em Três Lagoas

Gestão Perifeirarte abre inscrições para capacitação de lideranças comunitárias

A 2ª edição do Perifeirarte está com inscrições abertas para curadores, lideranças comunitárias e agentes do terceiro setor que desejam participar de uma capacitação voltada à gestão de entidades, captação de recursos e elaboração de projetos. O evento ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro, a partir das 18h30, no auditório da Câmara Municipal […]