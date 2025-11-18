Defesa Civil intensifica monitoramento de áreas de risco e amplia estrutura durante período de chuvas em Três Lagoas

A Defesa Civil de Três Lagoas reforçou o monitoramento dos pontos mais críticos da cidade neste período de chuvas. O trabalho inclui acompanhamento em tempo real das regiões com risco de alagamento e dos piscinões, estruturas fundamentais para a contenção e captação das águas pluviais.
Na sala de situação, cada mudança no clima é observada por meio de painéis interativos e sistemas integrados que mostram onde a chuva é mais intensa e quais bairros podem sofrer impactos. Os alertas chegam diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e são cruzados com informações de outras plataformas, como o SEMADEM e o mapa interativo.
Segundo a Defesa Civil, o monitoramento dos piscinões também é constante para evitar transbordamentos conforme o volume de chuva. O cruzamento de dados permite identificar rapidamente áreas que ainda apresentam risco de alagamento. O órgão mantém mapeados os bairros mais vulneráveis e divide a cidade em oito setores para estudo detalhado dos territórios de alagamento.
Além da equipe técnica, formada por seis servidores, a Defesa Civil conta com o apoio de 107 voluntários capacitados para atuar em situações de risco. Eles auxiliam no atendimento às famílias, orientam sobre medidas de segurança e colaboram na organização de pontos de apoio nos bairros mais suscetíveis a transtornos. O cadastro de novos voluntários está aberto e pode ser feito diretamente na sede da Defesa Civil, localizada na avenida Odair Rosa, na circular da Lagoa Maior.
No dia 25 deste mês será realizada uma reunião destinada às pessoas interessadas em ingressar no grupo de voluntários. A Defesa Civil agora funciona em um novo espaço, estruturado para ampliar a capacidade de monitoramento e atendimento. O local abriga a sala de situação e oferece maior organização para a equipe, equipamentos e público atendido.
A coordenadora da Defesa Civil, Maria Lúcia Castro, explica que o órgão passa por um processo de planejamento e fortalecimento institucional, com foco em prevenção, parcerias e ações integradas. Ela destacou que Três Lagoas está cadastrada no novo Sistema Nacional de Prevenção a Desastres, implantado pelo governo federal por meio da Anatel.
Com esse sistema, alertas poderão ser enviados diretamente para todos os celulares conectados a redes de telefonia, sem necessidade de cadastro prévio. A Defesa Civil informa ainda que dispõe de telefones exclusivos para atendimento emergencial, com equipes prontas para responder a qualquer ocorrência durante o período de chuvas.