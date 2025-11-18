Defesa Civil intensifica monitoramento de áreas de risco e amplia estrutura durante período de chuvas em Três Lagoas

A Defesa Civil de Três Lagoas reforçou o monitoramento dos pontos mais críticos da cidade neste período de chuvas. O trabalho inclui acompanhamento em tempo real das regiões com risco de alagamento e dos piscinões, estruturas fundamentais para a contenção e captação das águas pluviais.

Na sala de situação, cada mudança no clima é observada por meio de painéis interativos e sistemas integrados que mostram onde a chuva é mais intensa e quais bairros podem sofrer impactos. Os alertas chegam diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e são cruzados com informações de outras plataformas, como o SEMADEM e o mapa interativo.

Segundo a Defesa Civil, o monitoramento dos piscinões também é constante para evitar transbordamentos conforme o volume de chuva. O cruzamento de dados permite identificar rapidamente áreas que ainda apresentam risco de alagamento. O órgão mantém mapeados os bairros mais vulneráveis e divide a cidade em oito setores para estudo detalhado dos territórios de alagamento.

Além da equipe técnica, formada por seis servidores, a Defesa Civil conta com o apoio de 107 voluntários capacitados para atuar em situações de risco. Eles auxiliam no atendimento às famílias, orientam sobre medidas de segurança e colaboram na organização de pontos de apoio nos bairros mais suscetíveis a transtornos. O cadastro de novos voluntários está aberto e pode ser feito diretamente na sede da Defesa Civil, localizada na avenida Odair Rosa, na circular da Lagoa Maior.