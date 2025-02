Deficientes físicos ganham mais autonomia em Três Lagoas com entrega de cadeiras de rodas motorizadas

Na manhã desta terça-feira (11), o Centro Especializado em Reabilitação (CER II) da Apae de Três Lagoas realizou a entrega de cadeiras de rodas motorizadas para pacientes cadastrados. O programa, que oferece gratuitamente serviços de órtese e prótese, é mantido pelo Ministério da Saúde em parceria com a prefeitura e a APAE, e está em funcionamento desde 2013 no município.

O presidente da APAE, Nelson Torres, destacou a importância da iniciativa para a qualidade de vida dos beneficiados. “Essas cadeiras são 100% doadas, sem custo algum para quem recebe. Isso representa uma evolução, pois pessoas que utilizavam cadeiras não motorizadas e tinham dificuldades de locomoção agora podem ter mais independência. A cadeira motorizada faz a força por elas”, afirmou.

A entrega das cadeiras é fruto de um trabalho em conjunto entre diferentes entidades. Segundo a coordenadora da unidade, Priscila Carvalho, o programa conta com o apoio da APAE, do CER IV de Campo Grande e da Secretaria Municipal de Saúde. “Somos o único município que há 13 anos mantém esse trabalho. Com essa parceria, conseguimos trazer as cadeiras de Campo Grande, evitando o deslocamento dos pacientes”, explicou.

Nesta etapa, foram entregues 13 cadeiras, e outras 14 já estão previstas para chegada em breve. Priscila ressaltou que o processo exige avaliação e treinamento. “Tem que haver uma triagem criteriosa, pois não se trata de uma entrega aleatória. O paciente passa por fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas e assistentes sociais antes de receber o equipamento. O tempo de espera costuma ser de cerca de seis meses, mas, devido a problemas no sistema, essa entrega levou um ano”, detalhou.

Para solicitar uma cadeira, o interessado deve primeiro buscar atendimento em uma unidade de saúde, onde será encaminhado para o CER II. A auxiliar de enfermagem Elenir Aparecida Correia reforçou a importância desse processo. “O paciente precisa apresentar um encaminhamento médico que justifique a necessidade da cadeira. A documentação é analisada, enviada para Campo Grande e, assim que o sistema libera, vamos buscar as cadeiras”, explicou.