Delegação de Três Lagoas participa da 2ª etapa do Estadual de Xadrez

Atletas de Três Lagoas embarcam nesta sexta-feira (8), rumo a Corumbá (MS) para disputar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Xadrez. A competição ocorre nos dias 9 e 10 de agosto e reunirá enxadristas de diversas cidades do Estado.

A delegação três-lagoense é formada por 32 atletas e 10 acompanhantes, entre professores, técnicos e familiares. As categorias disputadas vão desde o sub-8 até o sub-17, com exceção apenas do sub-8 e sub-10 feminino, que não contam com representantes nesta etapa.

O professor Rodrigo Oliveira, que lidera a seleção, destaca que os atletas foram escolhidos com base no desempenho em torneios anteriores e passaram por um treinamento intensivo.