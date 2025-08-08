Delegação de Três Lagoas participa da 2ª etapa do Estadual de Xadrez

Atletas de Três Lagoas embarcam nesta sexta-feira (8), rumo a Corumbá (MS) para disputar a segunda etapa do Campeonato Estadual de Xadrez. A competição ocorre nos dias 9 e 10 de agosto e reunirá enxadristas de diversas cidades do Estado.
A delegação três-lagoense é formada por 32 atletas e 10 acompanhantes, entre professores, técnicos e familiares. As categorias disputadas vão desde o sub-8 até o sub-17, com exceção apenas do sub-8 e sub-10 feminino, que não contam com representantes nesta etapa.
O professor Rodrigo Oliveira, que lidera a seleção, destaca que os atletas foram escolhidos com base no desempenho em torneios anteriores e passaram por um treinamento intensivo.
“São cerca de oito escolas representadas, incluindo instituições das redes municipal, estadual e federal, como o IFMS”, informou.
Na primeira etapa do Estadual, realizada em Campo Grande, Três Lagoas conquistou medalhas em todas as categorias que participou.
“Estamos confiantes e buscando pontuar novamente em todas as categorias. O xadrez vem crescendo muito na cidade e hoje somos referência no Estado”, afirma Oliveira.
Segundo o professor, Três Lagoas já conta com dois mestres enxadristas e o objetivo é formar novos talentos. Além disso, existe a possibilidade de a cidade sediar a terceira etapa do campeonato, o que reforça a importância e o destaque da modalidade no município.