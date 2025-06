Delegação formada por 33 atletas três-lagoenses participa dos Jogos da Melhor Idade em Campo Grande

Entre os dias 17 e 19 de junho, Três Lagoas participa dos Jogos da Melhor Idade em Campo Grande com uma delegação formada por 33 atletas. A competição é promovida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Os atletas três-lagoenses disputam as modalidades de dança de salão, truco, dominó, dama, xadrez, tênis de mesa, atletismo e sinuca – nas categorias individuais e de duplas. As atividades ocorrem em dois locais da capital: o Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, e o Parque Olímpico Ayrton Senna.

Na abertura da competição, os secretários da Sejuvel, Walter Dias, “Hulk” e SMAS e vice-prefeita, Vera Helena Arsioli participaram da cerimonia de abertura do evento, na terça-feira (17).