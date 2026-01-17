Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Delegacia da Mulher registra em janeiro três ocorrências por dia de violência doméstica

Os números refletem um cenário que já vinha chamando atenção no ano anterior

Kelly Martins

Casos de violência doméstica podem ser denunciados de forma gratuita e sigilosa pelo Disque 180, que funciona 24 horas em todo o país, ou diretamente na Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. Foto: Arquivo/RCN 67.
A violência doméstica segue como uma das principais preocupações da segurança pública em Três Lagoas. Entre os dias 5 e 17 de janeiro, 41 ocorrências foram registradas na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o que representa uma média de três casos por dia apenas nas primeiras semanas de 2026.


Os números refletem um cenário que já vinha chamando atenção no ano anterior. Em 2025, o município contabilizou 1.356 registros relacionados a agressões físicas, ameaças e violência sexual contra mulheres. No mesmo período, 84 homens suspeitos de violência doméstica foram presos, resultado de ações policiais e do aumento das denúncias.


De acordo com dados da DAM, outro indicador que evidencia a gravidade da situação é o crescimento no número de medidas protetivas de urgência. Somente em 2025, foram 874 pedidos, o maior volume já registrado em Três Lagoas. As medidas têm como objetivo garantir a segurança das vítimas, determinando, por exemplo, o afastamento do agressor, a proibição de contato e outras restrições legais.

Especialistas destacam que o aumento nos registros também está ligado a uma maior conscientização das mulheres sobre os direitos e aos canais de apoio disponíveis. A denúncia é considerada um passo fundamental para interromper o ciclo da violência e evitar desfechos mais graves, como o feminicídio.


Casos de violência doméstica podem ser denunciados de forma gratuita e sigilosa pelo Disque 180, que funciona 24 horas em todo o país, ou diretamente na Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. A orientação é procurar ajuda o quanto antes, garantindo proteção legal e acesso à rede de apoio psicológico, social e jurídico disponível no município.

