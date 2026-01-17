Delegacia da Mulher registra em janeiro três ocorrências por dia de violência doméstica

A violência doméstica segue como uma das principais preocupações da segurança pública em Três Lagoas. Entre os dias 5 e 17 de janeiro, 41 ocorrências foram registradas na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o que representa uma média de três casos por dia apenas nas primeiras semanas de 2026.



Os números refletem um cenário que já vinha chamando atenção no ano anterior. Em 2025, o município contabilizou 1.356 registros relacionados a agressões físicas, ameaças e violência sexual contra mulheres. No mesmo período, 84 homens suspeitos de violência doméstica foram presos, resultado de ações policiais e do aumento das denúncias.



De acordo com dados da DAM, outro indicador que evidencia a gravidade da situação é o crescimento no número de medidas protetivas de urgência. Somente em 2025, foram 874 pedidos, o maior volume já registrado em Três Lagoas. As medidas têm como objetivo garantir a segurança das vítimas, determinando, por exemplo, o afastamento do agressor, a proibição de contato e outras restrições legais.