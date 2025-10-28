Delegacias da Polícia Civil alteram atendimento em horário de almoço em Três Lagoas

Moradores de Três Lagoas que precisarem registrar boletim de ocorrência devem ficar atentos ao novo formato de atendimento das delegacias da Polícia Civil do município. Algumas unidades não estão mais abertas durante o horário de almoço, passando a funcionar apenas em expediente administrativo.

O delegado regional Ailton Pereira explicou que a Polícia Civil segue atuando 24 horas por dia, porém com divisão de atribuições entre as unidades.

As delegacias administrativas — como a Delegacia Regional e outras unidades de bairro (1ª, 2ª e 3ª delegacias) — funcionam exclusivamente no horário de expediente, sendo de 7h30 às 11h30 e, de 13h30 às 17h30.

Durante o intervalo do almoço e à noite, as unidades ficam fechadas ao público, com orientações afixadas para direcionar os cidadãos ao plantão.