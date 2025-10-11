Delinquência Juvenil

Cresce assustadoramente em Três Lagoas ocorrências de violência envolvendo jovens, que não medem as consequências pela prática de atos de vandalismo e de depredação. No último domingo em uma casa de diversão, diante do impedimento de ingresso de alguns menores de idade, a reação violenta causou depredação das portas do estabelecimento, além de atirarem pedras no imóvel, gritaria e agressões. A confusão pela retirada do estabelecimento de um jovem que burlou o acesso que impede menores de idade foi o estopim para a desordem ter início e com violência. Ao forçarem suas entradas no estabelecimento, quando, então, um dos seguranças entrou em confrontação com a turma, a situação saiu totalmente do controle. Quem vê o vídeo que registrou esse lamentável fato, fica estarrecido em constatar como nenhuma providência imediata deteria esses menores que ensandecidos, insistiam agressivamente em adentrar no estabelecimento. Só teve fim a revolta desses menores quando chegou a Polícia Militar. Esse episódio infeliz é mais um de tantos outros que se registra em Três Lagoas.

O vandalismo ao patrimônio público, também, tornou-se corriqueiro na cidade. Escolas pichadas, vidraças quebradas, placas indicativas com nomes de ruas arrancadas ou amassadas, assim como, equipamentos comunitários são quebrados constantemente em praças das cidades. Na última quinta-feira, registrou-se depredação no parque de recreação da praça do bairro Nova Americana. Vários equipamentos que servem para diversão para crianças foram avariados pela ação e obra de vândalos, os quais não medem as consequências para prejudicar a comunidade, muitas das quais eles próprios estão inseridos.