Dengue: um desafio para o sistema de saúde e a segurança do paciente

A dengue é um problema de saúde pública que desafia os sistemas de saúde em diversas regiões do mundo, especialmente em países tropicais como o Brasil . Com quatro sorotipos identificados: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A infecção pelo DENV-3 tem se mostrado particularmente preocupante, não apenas pela gravidade dos casos, mas também pelo impacto direto na gestão hospitalar e na segurança dos pacientes.

O vírus DENV-3 ganhou destaque ao provocar grandes surtos e, quando reintroduzido em regiões onde há baixa circulação anterior, tende a gerar manifestações clínicas mais intensas. Para o sistema de saúde, isso significa um aumento expressivo na demanda por atendimento, ocupação hospitalar e risco de desassistência. A alta incidência pode resultar em sobrecarga dos serviços de urgência e emergência, além de pressão sobre leitos de internação e unidade de terapia intensiva.

O manejo clínico dos casos de dengue Tipo 3 exige atenção redobrada por parte dos profissionais, especialmente diante da possibilidade de evolução para quadros graves, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue. Nesse contexto, a segurança do paciente torna-se um aspecto crucial. A rápida identificação de sinais de agravamento e a implementação de protocolos clínicos adequados são fundamentais para garantir desfechos positivos e evitar danos evitáveis.

No entanto, a sobrecarga do sistema pode prejudicar justamente essa capacidade de resposta. Profissionais sobrecarregados, infraestrutura comprometida e escassez de recursos afetam diretamente a qualidade do atendimento e a segurança dos pacientes, ampliando os riscos de eventos adversos e falhas no monitoramento contínuo. O fluxo adequado de informações e a integração entre equipes assistenciais e gestores tornam-se essenciais para manter a eficiência e a segurança durante períodos críticos.