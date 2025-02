Denúncias de imagens de abuso sexual infantil aumentam 78% no Telegram

O número de denúncias relacionadas a grupos e canais do Telegram que compartilham imagens de abuso e exploração sexual infantil aumentou 78% entre o primeiro e o segundo semestres de 2024, de acordo com um estudo da organização não governamental SaferNet. A pesquisa será apresentada nesta terça-feira (11), durante o evento do Dia Internacional da Internet Segura, em São Paulo.

Segundo Thiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil, os dados do relatório indicam que a plataforma continua apresentando desafios relacionados à segurança infantil. O número de grupos e canais denunciados subiu 19% no segundo semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre do mesmo ano.

No Brasil, a divulgação, posse e comercialização de imagens de abuso infantil são crimes conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Para a SaferNet, o consumo desse tipo de material contribui para a perpetuação da exploração infantil.

O relatório também apontou um aumento no número de usuários do Telegram envolvidos em grupos que compartilham esse tipo de conteúdo, passando de 1,25 milhão no primeiro semestre para 1,4 milhão no segundo. No total, mais de 2 milhões de usuários foram identificados nesses grupos ao longo do ano.

A pesquisa revelou ainda que o número de grupos e canais suspeitos cresceu de 874 para 1.043, sendo que 349 permaneceram ativos sem moderação da plataforma. Parte dessas imagens estaria sendo comercializada dentro do Telegram, com pagamentos feitos por meio da moeda virtual da plataforma, introduzida em 2024.