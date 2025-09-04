Departamento de Hanseníase e Tuberculose começa a atender em novo endereço em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que o Departamento de Hanseníase e Tuberculose está atendendo em novo endereço: rua Maria Queiroz Moreira, nº 233, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Antes, localizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM), a mudança foi necessária por questões administrativas e será temporária, até a conclusão de reformas e adaptações no local definitivo.