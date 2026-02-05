Veículos de Comunicação
Departamento de Trânsito altera sentido de para reduzir acidentes em Três Lagoas

A alteração está prevista para entrar em vigor nesta quinta-feira (5)

Kelly Martins

Departamento de Trânsito altera sentido de para reduzir acidentes em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) vai alterar o sentido de tráfego da rua Bulgária, nas proximidades da rua Urias Ribeiro. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança viária no local. De acordo com a pasta, após a revitalização da rua Urias Ribeiro, especialmente no trecho de acesso à rua Bulgária, foram registrados acidentes recorrentes, o que motivou a mudança.

Com a nova organização, aproximadamente 100 metros da rua Bulgária passarão a ter sentido único. A alteração está prevista para entrar em vigor nesta quinta-feira (5), e contará com sinalização adequada para orientar os motoristas que trafegam pela região.

A Prefeitura e o Deptran reforçam a importância de os condutores respeitarem a sinalização, o novo sentido da via e os limites de velocidade. A colaboração dos motoristas é fundamental para que as melhorias realizadas na região cumpram seu papel de tornar o trânsito mais seguro e eficiente para todos.

*Informações da prefeitura.

