Departamento de Trânsito de Três Lagoas realiza vistorias em transporte escolar

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), começou a realizar as vistorias obrigatórias nos veículos responsáveis pelo transporte escolar no município. A ação, que acontece no início de cada semestre, tem como principal objetivo garantir a total segurança dos alunos da rede de ensino.

As inspeções estão sendo feitas no Departamento de Trânsito, onde os veículos passam por uma avaliação técnica completa para verificar itens de segurança, condições mecânicas, sinalização obrigatória, documentação do veículo, entre outras exigências previstas na legislação vigente.

Segundo a Administração Municipal, a vistoria é um procedimento indispensável para garantir a integridade física dos alunos, além da tranquilidade de pais e responsáveis. Somente veículos que forem aprovados na avaliação estarão autorizados a operar regularmente durante o período letivo.