Departamento de Trânsito faz mudanças em semáforos e prepara modernização do sistema em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas promoveu mudanças no funcionamento do semáforo da avenida Filinto Müller, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos na região. O equipamento, que antes operava em quatro tempos, passou a funcionar em dois, o que deve tornar o tráfego mais ágil e seguro.

De acordo com o diretor do departamento, José Aparecido de Morais, o ajuste foi resultado de estudos técnicos realizados pelo departamento. “Ele funcionava em quatro tempos, o que dificultava muito o trânsito, porque travava a região. Colocamos em dois tempos agora e acreditamos que, com isso, o trânsito começará a fluir de forma mais ordeira”, explicou.

O trabalho faz parte de um conjunto de ações de readequação viária em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Entre as mudanças previstas, estão transformações em ruas próximas, que devem se tornar de mão única para melhorar a circulação. “Essas duas ruas que fazem parte daquela região serão uma única via, assim como estamos trabalhando para que, no início do ano que vem, a Antônio Estevam Leal também seja uma única”, adiantou Morais.