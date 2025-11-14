Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Sinalização

Departamento de Trânsito faz mudanças em semáforos e prepara modernização do sistema em Três Lagoas

Semáforo da avenida Filinto Müller passa a funcionar em dois tempos e novos projetos devem reorganizar o fluxo de veículos na cidade

Ana Cristina Santos

Três Lagoas tem 35 semáforos em operação e estuda implantação de radares inteligentes - Foto: Arquivo/RCN 67.
O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas promoveu mudanças no funcionamento do semáforo da avenida Filinto Müller, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos na região. O equipamento, que antes operava em quatro tempos, passou a funcionar em dois, o que deve tornar o tráfego mais ágil e seguro.

De acordo com o diretor do departamento, José Aparecido de Morais, o ajuste foi resultado de estudos técnicos realizados pelo departamento. “Ele funcionava em quatro tempos, o que dificultava muito o trânsito, porque travava a região. Colocamos em dois tempos agora e acreditamos que, com isso, o trânsito começará a fluir de forma mais ordeira”, explicou.

O trabalho faz parte de um conjunto de ações de readequação viária em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Entre as mudanças previstas, estão transformações em ruas próximas, que devem se tornar de mão única para melhorar a circulação. “Essas duas ruas que fazem parte daquela região serão uma única via, assim como estamos trabalhando para que, no início do ano que vem, a Antônio Estevam Leal também seja uma única”, adiantou Morais.

O diretor ressaltou que o município também realiza um levantamento para identificar novos pontos que poderão receber semáforos, mas destacou que o equipamento não deve ser instalado sem critérios técnicos. “Muitas pessoas solicitam semáforos com a falsa ilusão de que ele é redutor de velocidade, e não é. O semáforo é importante para o controle e a segurança no trânsito, mas precisa ser colocado de forma correta”, afirmou.

Atualmente, Três Lagoas possui 35 semáforos em operação, monitorados por uma equipe de plantão 24 horas. Além das readequações, o Departamento de Trânsito estuda a implantação de radares inteligentes e uma central de controle que permitirá ajustar o tempo dos sinais de forma automatizada. “Esses radares vão identificar o fluxo de veículos e ajustar o tempo dos sinais conforme a necessidade. Também teremos uma central de onde poderemos controlar todos os semáforos da cidade, o que vai facilitar e muito o trabalho do departamento”, explicou.

Outra mudança prevista é a retirada do semáforo localizado próximo à Feira Municipal. Segundo Morais, a alteração será feita após a conclusão das obras do novo Shopping Popular. “Com a nova configuração do trânsito e a conclusão das obras, entendemos que não há necessidade de manter aquele semáforo”, disse.

