Departamento de Trânsito inicia retirada de veículos abandonados das ruas de Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas iniciou nesta quarta-feira (29) um trabalho de retirada de veículos abandonados em vias públicas do município. A ação começou após a entrega e regularização de um guincho próprio adquirido pelo Departamento, com autorização do prefeito Cassiano Maia e do secretário Osmar.

De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, o serviço será realizado de forma gradual, priorizando inicialmente os casos já mapeados pela equipe. Atualmente, o Departamento tem conhecimento de cerca de 60 a 70 veículos em situação de abandono espalhados pela cidade.

Segundo o diretor, a expectativa é de que esse número aumente a partir da colaboração da população. Moradores podem entrar em contato com o Departamento e informar endereços onde existam veículos abandonados. A equipe irá até o local, tentará identificar o proprietário e, caso nenhuma providência seja tomada, o veículo será recolhido.

A decisão de intensificar a remoção tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança à população. Conforme explicou José Aparecido, muitos veículos abandonados ocupam vagas de estacionamento, calçadas e esquinas, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

Além dos transtornos ao trânsito, os veículos abandonados também representam riscos à saúde pública e à segurança. Há registros de que muitos deles se tornam focos de proliferação do mosquito da dengue e de outros insetos transmissores de doenças. Também existem relatos de que alguns desses veículos estariam sendo utilizados como abrigo para consumo de drogas e outras substâncias ilícitas.