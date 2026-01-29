Departamento de Trânsito inicia retirada de veículos abandonados das ruas de Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas iniciou nesta quarta-feira (29) um trabalho de retirada de veículos abandonados em vias públicas do município. A ação começou após a entrega e regularização de um guincho próprio adquirido pelo Departamento, com autorização do prefeito Cassiano Maia e do secretário Osmar.
De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, o serviço será realizado de forma gradual, priorizando inicialmente os casos já mapeados pela equipe. Atualmente, o Departamento tem conhecimento de cerca de 60 a 70 veículos em situação de abandono espalhados pela cidade.
Segundo o diretor, a expectativa é de que esse número aumente a partir da colaboração da população. Moradores podem entrar em contato com o Departamento e informar endereços onde existam veículos abandonados. A equipe irá até o local, tentará identificar o proprietário e, caso nenhuma providência seja tomada, o veículo será recolhido.
A decisão de intensificar a remoção tem como principal objetivo melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança à população. Conforme explicou José Aparecido, muitos veículos abandonados ocupam vagas de estacionamento, calçadas e esquinas, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.
Além dos transtornos ao trânsito, os veículos abandonados também representam riscos à saúde pública e à segurança. Há registros de que muitos deles se tornam focos de proliferação do mosquito da dengue e de outros insetos transmissores de doenças. Também existem relatos de que alguns desses veículos estariam sendo utilizados como abrigo para consumo de drogas e outras substâncias ilícitas.
O diretor destacou ainda que, até o ano passado, uma legislação municipal dificultava a retirada desses veículos, exigindo várias notificações ao proprietário antes de qualquer ação. Essa norma foi revogada, permitindo que o município passe a cumprir diretamente o que determina o Código de Trânsito Brasileiro.
Mesmo não havendo mais a obrigatoriedade de notificação prévia, o Departamento informou que continuará adotando o bom senso, tentando localizar os proprietários antes do recolhimento. No entanto, caso fique constatada a situação de abandono, o veículo poderá ser removido.
Em relação a penalidades, não há aplicação imediata de multa pelo abandono. As cobranças ocorrem no momento em que o proprietário procura o órgão para retirar o veículo, sendo necessário quitar taxas de licenciamento, possíveis multas pendentes e os custos de permanência no pátio do Detran.
Já os veículos considerados inservíveis, abandonados para sucata, terão destinação adequada. Esses automóveis poderão ser encaminhados para leilões de sucata realizados pelo Detran, garantindo a retirada definitiva das ruas e um destino ambientalmente correto.