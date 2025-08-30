Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Legislação

Departamento de Trânsito reforça ação contra uso irregular de bicicletas elétricas

Agentes de trânsito já têm apreendido algumas bicicletas irregulares

Ana Cristina Santos

Durante a sessão da Câmara Municipal desta semana, vereadores voltaram a cobrar fiscalização mais rigorosa na pista de caminhada da Lagoa Maior, em Três Lagoas. A principal reclamação é em relação ao uso irregular de bicicletas elétricas e ciclomotores no local, prática que tem causado riscos de acidentes.


O diretor de Trânsito, José Aparecido de Moraes, informou que o departamento vem atuando com apoio da Polícia Militar, especialmente no fim da tarde, período de maior movimento. Segundo ele, agentes realizam abordagens, apreendem veículos e orientam os condutores, mas destacou que, somente a fiscalização, não é o suficiente para resolver o problema.

“Não podemos circular dentro da Lagoa com viaturas ou motos, seria corrigir um erro cometendo outro. Fazemos presença, conversamos e apreendemos veículos quando necessário, mas isso não vai acabar totalmente com a prática. O que falta, de fato, é consciência e responsabilidade da população”, afirmou Moraes.


O diretor lembrou ainda que muitas bicicletas comercializadas como elétricas, por terem acelerador manual ou capacidade de ultrapassar 32 km/h, deixam de ser consideradas bicicletas e passam a ser classificadas como ciclomotores, sujeitos às mesmas regras que motos.


De acordo com ele, o prazo para o cadastro desses veículos junto ao Detran vai até 31 de dezembro deste ano. A partir de janeiro de 2026, a fiscalização será intensificada.

“Quem for flagrado conduzindo sem capacete, sem retrovisores, sem iluminação adequada ou sem a devida autorização para dirigir ciclomotores terá o veículo recolhido”, reforçou.

Moraes também criticou o comportamento de muitos usuários que, mesmo com vias e faixas destinadas ao ciclismo, insistem em trafegar pela rua ou pela pista de caminhada.

“Infelizmente, preferem colocar a vida em risco e a dos demais também. É uma questão de consciência, que ainda falta para muitos”, concluiu.


RESOLUÇÃO
Segundo a Resolução 996 do Contran, publicada em 2023, os veículos de propulsão elétrica são classificados em três categorias:
Bicicletas elétricas: Funcionam com pedal assistido e motor de até 1.000 W, que atua até 32 km/h. Para estas, não se exige CNH, idade mínima ou registro, mas é recomendado o uso de capacete, luvas e óculos. Podem circular em ciclovias, ciclofaixas ou pelo bordo da pista, no mesmo sentido do tráfego.


Veículos autopropelidos: Incluem patinetes, monociclos, overboards e scooters com até 1.000 W de potência e velocidade máxima de 32 km/h. Não se exige habilitação, mas recomenda-se capacete, luvas e óculos. Circulam em ciclovias, ciclofaixas ou pelo borda da pista, respeitando limites de velocidade.


Ciclomotores: Possuem até 4.000 W de potência e podem atingir 50 km/h. Exigem CNH ou ACC, capacete de motocicleta e circulação em vias públicas. Também devem dispor de retrovisores e sinalização luminosa adequada.


O Detran alerta que, a partir de 1º de janeiro de 2026, todos os veículos que não atenderem às normas estarão sujeitas a fiscalização rigorosa, incluindo recolhimento do veículo em caso de irregularidade. O objetivo é reduzir acidentes e garantir segurança para todos os usuários.

