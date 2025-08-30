Departamento de Trânsito reforça ação contra uso irregular de bicicletas elétricas

Durante a sessão da Câmara Municipal desta semana, vereadores voltaram a cobrar fiscalização mais rigorosa na pista de caminhada da Lagoa Maior, em Três Lagoas. A principal reclamação é em relação ao uso irregular de bicicletas elétricas e ciclomotores no local, prática que tem causado riscos de acidentes.



O diretor de Trânsito, José Aparecido de Moraes, informou que o departamento vem atuando com apoio da Polícia Militar, especialmente no fim da tarde, período de maior movimento. Segundo ele, agentes realizam abordagens, apreendem veículos e orientam os condutores, mas destacou que, somente a fiscalização, não é o suficiente para resolver o problema.

“Não podemos circular dentro da Lagoa com viaturas ou motos, seria corrigir um erro cometendo outro. Fazemos presença, conversamos e apreendemos veículos quando necessário, mas isso não vai acabar totalmente com a prática. O que falta, de fato, é consciência e responsabilidade da população”, afirmou Moraes.



O diretor lembrou ainda que muitas bicicletas comercializadas como elétricas, por terem acelerador manual ou capacidade de ultrapassar 32 km/h, deixam de ser consideradas bicicletas e passam a ser classificadas como ciclomotores, sujeitos às mesmas regras que motos.



De acordo com ele, o prazo para o cadastro desses veículos junto ao Detran vai até 31 de dezembro deste ano. A partir de janeiro de 2026, a fiscalização será intensificada.