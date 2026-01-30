Depois de grave acidente, barbeiro encontra força para recomeçar

A tesoura voltou às mãos, ainda com cuidado, mas carregada de esperança. Aos 23 anos, o jovem barbeiro Matheus Aparecido Souza Santana começa a retomar, aos poucos, a profissão que sempre sonhou, depois de quase dois anos dedicados exclusivamente à recuperação da própria vida.

O recomeço, no entanto, vem carregado de lembranças difíceis. Para entender a força desse momento, é preciso voltar ao dia 24 de novembro de 2024, quando a trajetória de Matheus mudou de forma brusca.

Naquela noite, ele seguia de motocicleta pela avenida Egídio Thomé, em Três Lagoas, quando foi atingido de frente por um veículo que trafegava em alta velocidade. O impacto foi violento. Matheus sofreu uma fratura grave no fêmur esquerdo, sendo socorrido e encaminhado ao hospital, onde permaneceu 24 dias internado.