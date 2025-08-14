Veículos de Comunicação
Deptran de Três Lagoas passará a atender em novo endereço a partir de segunda-feira

O novo local será na rua Carlos Corrêa Guimarães, nº 288, no bairro Jardim Morumbi – Antigo Detran

Redação RCN67

A Prefeitura de Três Lagoas informa que o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) estará de portas abertas em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (18), à rua Carlos Corrêa Guimarães, nº 288, no bairro Jardim Morumbi – Antigo Detran.

Toda a estrutura do órgão está sendo transferida do antigo local, situado na rua Paranaíba, nº 2.600, no bairro Colinos, para o novo endereço com foco em melhora atender as demandas do mesmo, bem como à população, já que toda a estrutura da Seintra passa a estar no mesmo prédio.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

