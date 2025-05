Deputado afirma que bancada federal ajudará Três Lagoas com recursos de emendas

Durante entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o deputado destacou a destinação de R$ 1,5 milhão para custeio do Hospital Auxiliadora, além de uma nova emenda no valor de R$ 2,5 milhões para pavimentação do acesso ao bairro Montanini, atendendo pedido do prefeito Cassiano Maia e do vereador Sargento Rodrigues.

Presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Nogueira falou sobre sua atuação em defesa do agronegócio e criticou o governo federal.

“Estamos aprovando pautas relevantes para o setor, que é responsável por um terço do PIB e pela geração de milhões de empregos. Infelizmente, o atual governo se posiciona contra o agronegócio e impõe uma política de aumento de impostos que penaliza os mais pobres”, avaliou.

Sobre o cenário político, o deputado confirmou que buscará a reeleição em 2026, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O partido está se fortalecendo em todo o Brasil e, em nosso estado, teremos uma chapa forte para disputar governo, Senado e ampliar a representação legislativa”, afirmou.

O deputado ainda participa nesta sexta-feira (23) de um ato de filiação do PL no salão de eventos do Hotel OT, onde será apresentada a nova diretoria do partido em Três Lagoas, presidida por Mara Belchior. O evento contará com lideranças locais e reafirmou o compromisso do partido com os valores conservadores e o fortalecimento da direita no estado.