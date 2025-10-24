Deputado Dr. Luiz Ovando fala sobre ementas destinadas para Três Lagoas

O deputado federal Luiz Ovando (PP) esteve em Três Lagoas após receber a Comenda Antônio Trajano, a maior honraria concedida pelo município, durante sessão solene na Câmara Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Robson do Alinhamento e reconhece, segundo ele, o trabalho do parlamentar em prol da cidade.

Ovando destacou a importância do reconhecimento e afirmou estar “lisonjeado” com o título recebido por sua dedicação às demandas locais, especialmente nas áreas de saúde e esporte. O deputado citou a destinação de emendas para o Hospital Auxiliadora e para a construção do complexo esportivo no bairro Novo Oeste, além de investimentos que somam cerca de R$ 6 milhões nos últimos sete anos para Três Lagoas.

O parlamentar comentou ainda o crescimento acelerado do município e seus impactos, reforçando a necessidade de parceria com representantes locais para garantir avanços em infraestrutura e serviços públicos. Ele também mencionou o apoio às obras do contorno rodoviário, que devem ser retomadas após acordo sobre aditivos contratuais.

Ovando avaliou positivamente seu mandato e confirmou que deve disputar a reeleição em 2026, mas não descartou a possibilidade de concorrer ao Senado caso seja apoiado pelo partido. Ele ressaltou que mantém alinhamento aos princípios defendidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, embora afirme não ser “bolsonarista por impulso, e sim por princípios”.