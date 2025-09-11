Veículos de Comunicação
POLÍTICA

Deputado estadual e vereador falam sobre projetos em andamento em Três Lagoas

Outro ponto abordado foi a preocupação com as condições da BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas

Pedro Tergolino

O deputado estadual Coronel Davi (PL) esteve em Três Lagoas, onde participou de entrevista ao lado do vereador Sargento Rodrigues (PL) no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, para detalhar projetos, investimentos e articulações políticas que beneficiam a cidade e a região da Costa Leste.

Segundo o coronel, parte significativa das emendas parlamentares destinadas ao município têm como base pedidos do vereador.

“Sempre seguimos as orientações do Sargento Rodrigues, que conhece de perto as demandas da população. Já realizamos investimentos importantes no Hospital Auxiliadora, que há anos recebe nossas emendas para melhoria da estrutura e do atendimento”, afirmou.

O parlamentar também destacou a recente entrega de uma van para a Igreja Peniel, voltada a um projeto de recuperação de dependentes químicos.

“É um trabalho que ajuda jovens e adultos a se livrarem das drogas, e fazemos isso com satisfação, entendendo que segurança pública também passa por dar oportunidade às pessoas”, disse.

Rodrigues ressaltou a parceria com o deputado.

“É uma satisfação estar ao lado do Coronel Davi, que tem compromisso com Três Lagoas e com nossa população. Esse trabalho conjunto é fundamental para trazer resultados concretos”, afirmou o vereador, lembrando que a cidade sempre reivindicou mais representatividade na Assembleia Legislativa.

Política estadual e nacional

Coronel Davi comentou sobre a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, defendendo a união entre direita e centro-direita.

“O presidente Jair Bolsonaro teve a sapiência de entender que precisamos somar forças. Nosso objetivo é ter maioria no Senado e frear a desarrumação institucional que acontece hoje em Brasília”, afirmou.

O deputado também declarou apoio ao governador Eduardo Riedel (PSDB).

“Ele tem feito uma gestão eficiente, atraindo investimentos e fortalecendo o desenvolvimento econômico do Estado. Seguiremos juntos nesse trabalho”, disse.

BR-262 em pauta

Outro ponto abordado foi a preocupação com as condições da BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas. Atendendo a um pedido durante a entrevista, Coronel Davi afirmou que já levou o tema ao governador.

“Sabemos da necessidade da duplicação, mas com a concessão firmada, parte da rodovia será modernizada até Ribas do Rio Pardo. Mesmo não sendo o ideal, vai melhorar o tráfego e trazer mais segurança”, pontuou.

O deputado reforçou seu compromisso com o município.

“Nosso mandato sempre terá um olhar atento e carinhoso para Três Lagoas, buscando projetos que melhorem a vida das pessoas”, concluiu.

