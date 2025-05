Deputado Federal Luiz Ovando comenta cenário político e articula projetos voltados ao esporte em Três Lagoas

O deputado federal Luiz Ovando, do Progressistas, participou da inauguração da Convenção das Assembleias de Deus de Mato Grosso do Sul, promovida pela Igreja Assembleia de Deus Belém, na terça-feira (13), em Três Lagoas. O evento reuniu fiéis, autoridades religiosas e políticas da região.

Durante a visita, Ovando se reuniu com o vereador Robson do Alinhamento (Progressistas) e o secretário municipal de Esportes, Walter Dias, conhecido como “Hulk”, para tratar de projetos voltados à área esportiva. Entre as demandas apresentadas está a construção de piscinas, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, com estrutura voltada ao atendimento de crianças e idosos. O parlamentar destacou a importância da prática esportiva para a saúde e se comprometeu a buscar recursos federais para viabilizar os projetos.