Deputado Júnior Mochi cumpre agenda em Três Lagoas e comenta decisão do STJ sobre cartas psicografadas

O deputado estadual Júnior Mochi (MDB) esteve em Três Lagoas nesta semana cumprindo agenda de compromissos e visitando instituições que receberam recursos por meio de emendas parlamentares. Acompanhado da vereadora Evalda Reis, o parlamentar concedeu entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, onde destacou o trabalho realizado em parceria com o município e comentou o cenário político estadual.

Segundo Mochi, parte de suas emendas foi destinada à APAE e ao Hospital Auxiliadora, instituições consideradas prioritárias por sua atuação social e relevância na cidade.

“Sempre contribuímos com recursos e acompanhamos de perto a aplicação, pois é importante que o dinheiro público seja bem utilizado”, afirmou o deputado.

Entre as demandas encaminhadas pela vereadora e que contam com o apoio do deputado está o retorno da Agência Regional do Trabalho, fechada há alguns anos.