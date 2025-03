'Derby Paulista': cabeça de porco pendurada chama atenção no Centro de Três Lagoas

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores e comerciantes de Três Lagoas na manhã desta quinta-feira (27). Uma cabeça de porco foi encontrada pendurada na fiação da rua Paranaíba, no Centro da cidade. O fato ocorreu no dia da final do Campeonato Paulista 2025 entre Palmeiras e Corinthians, marcada para às 21h35 (horário de Brasília).

A imagem remete a uma clara provocação entre torcedores, já que o animal é um símbolo do Palmeiras, equipe que enfrenta seu maior rival, o Corinthians, na decisão do torneio estadual. A rivalidade entre os dois clubes, conhecida como ‘Derby Paulista’, é uma das mais intensas do futebol brasileiro e historicamente marcada por atos de provocação.