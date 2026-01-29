Veículos de Comunicação
Mudança

Desapropriação para contorno rodoviário muda rotina no Cinturão Verde de Três Lagoas

Dezessete famílias deixaram os lotes onde moravam, que já foram demolidos, mas parte dos produtores segue mantendo a atividade agrícola fora do traçado da obra

Ana Cristina Santos

As residências já foram desocupadas e demolidas - Foto - Reprodução TVC
As residências já foram desocupadas e demolidas - Foto - Reprodução TVC

A implantação do contorno rodoviário de Três Lagoas já provoca mudanças no Cinturão Verde, região tradicionalmente conhecida pela produção de hortaliças e pelo trabalho de pequenos produtores rurais. Ao todo, 17 famílias que viviam em lotes na área precisaram desocupar os terrenos após a desapropriação necessária para a execução da obra, que tem como objetivo retirar o tráfego pesado de caminhões da avenida Ranulpho Marques Leal.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), todas as famílias que tiveram as áreas afetadas foram devidamente indenizadas. As residências já foram desocupadas e demolidas.

Com a saída dos moradores, algumas construções chegaram a ficar abandonadas e passaram a ser utilizadas por usuários de drogas, o que gerou preocupação na região. Diante disso, o Dnit realizou a demolição das edificações remanescentes como medida preventiva, visando evitar novos problemas e garantir a segurança do local.

Apesar das desapropriações, nem todos os produtores do Cinturão Verde foram impactados diretamente pela obra. Alguns lotes permanecem fora do traçado do contorno rodoviário e seguem com a produção normalmente. É o caso da produtora Edna Aparecida Sato, que mantém a atividade agrícola e comercializa os produtos cultivados na região.

Segundo ela, o local onde trabalha não será atingido pelas intervenções. A produção inclui hortaliças como alface, além de quiabo, ovos caipiras e outros itens. Para facilitar a venda, Edna montou uma banca em frente ao lote, na rua Egídio Tomé, via de acesso ao bairro Jupiá e ponto de grande circulação de veículos e moradores. A iniciativa, segundo a produtora, faz parte de um projeto planejado há anos e que prevê, inclusive, a ampliação da horta no local.

Outro morador do Cinturão Verde é Eduardo Gomes de Souza, que vive na região há mais de duas décadas. O lote dele também não será afetado pelo contorno rodoviário. Ele conta que precisou interromper a produção após sofrer um AVC no ano passado, mas mantém a área preparada para retomar o plantio assim que possível. Mesmo com as dificuldades de saúde e o período de seca, Eduardo afirma que pretende voltar a produzir.

Enquanto as obras avançam, o cenário no Cinturão Verde passa por transformações. Ao mesmo tempo em que famílias deixam a área e estruturas são demolidas, parte dos produtores resiste e mantém viva a atividade agrícola, preservando a tradição produtiva da região mesmo diante das mudanças impostas pelo desenvolvimento urbano.

