Desapropriação para contorno rodoviário muda rotina no Cinturão Verde de Três Lagoas

A implantação do contorno rodoviário de Três Lagoas já provoca mudanças no Cinturão Verde, região tradicionalmente conhecida pela produção de hortaliças e pelo trabalho de pequenos produtores rurais. Ao todo, 17 famílias que viviam em lotes na área precisaram desocupar os terrenos após a desapropriação necessária para a execução da obra, que tem como objetivo retirar o tráfego pesado de caminhões da avenida Ranulpho Marques Leal.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), todas as famílias que tiveram as áreas afetadas foram devidamente indenizadas. As residências já foram desocupadas e demolidas.

Com a saída dos moradores, algumas construções chegaram a ficar abandonadas e passaram a ser utilizadas por usuários de drogas, o que gerou preocupação na região. Diante disso, o Dnit realizou a demolição das edificações remanescentes como medida preventiva, visando evitar novos problemas e garantir a segurança do local.

Apesar das desapropriações, nem todos os produtores do Cinturão Verde foram impactados diretamente pela obra. Alguns lotes permanecem fora do traçado do contorno rodoviário e seguem com a produção normalmente. É o caso da produtora Edna Aparecida Sato, que mantém a atividade agrícola e comercializa os produtos cultivados na região.