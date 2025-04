Adolescente é agredida na saída de escola e caso vai parar na polícia

Uma briga entre adolescentes terminou em caso de polícia na manhã desta quarta-feira (2), na saída de um colégio localizado no bairro Santa Rita, região Sul de Três Lagoas (MS). Um grupo de meninas, com idades em torno de 13 anos, se envolveu em uma confusão que resultou em agressões físicas.

A mãe de uma das envolvidas, uma adolescente de 13 anos, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no período da tarde. Segundo o relato, sua filha foi derrubada da bicicleta e agredida com tapas por outras meninas enquanto estava caída no chão.

Diante da situação, a direção da escola foi informada, mas, segundo a mãe da vítima, nenhuma providência havia sido tomada até aquele momento. Nossa equipe entrou em contato com a instituição para apurar os fatos e entender como a situação estava sendo tratada.

Histórico de desentendimentos

Por telefone, a direção da escola confirmou que o caso era de conhecimento da instituição e das famílias envolvidas. De acordo com a administração escolar, as brigas entre as adolescentes já vinham ocorrendo desde o ano passado (2024), com episódios de discussões, ofensas e confrontos físicos.

A escola ressaltou que, ao longo desse período, medidas foram tomadas, como advertências formais e notificações aos responsáveis. Apesar disso, os desentendimentos voltaram a ocorrer recentemente, culminando na agressão desta quarta-feira (2). A direção afirmou que os pais das adolescentes agressoras foram chamados e novas providências foram adotadas.